Anche il portiere della Juventus Szczesny si è congratulato con il Liverpool per la vittoria della Champions League tramite il proprio profilo Instagram. Il polacco è un ex Arsenal oltre ad essere un tifoso del club londinese, acerrimo rivale degli Spurs.Tra i tag i suoi ex compagni di squadra della Roma Alisson e Salah oltre all'ex compagno ai tempi dell'Arsenal Oxlade-Chamberlain.