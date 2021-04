La Juventus oggi pomeriggio affronta l'Atalanta, nel giorno in cui il portiere Wojciech Szczesny compie 31 anni! Un giorno molto speciale dunque per l'estremo difensore polacco, ultimamente al centro di voci che riguardano il suo futuro, dato lo "spettro Donnarumma" che incombe sul mercato. Ma oggi non è ancora tempo di pensare a questo, oggi è tempo di festeggiare il compleanno di Szczesny con una grande partita contro la Dea.

