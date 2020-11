Alla vigilia di Italia-Polonia, che si giocherà domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il portiere della nazionale polacca e della Juventus Wojciech Szczesny ha parlato a Sportmediaset: "Veniamo qui coi piedi per terra, l'Italia è favorita ma cercheremo di portare a casa un risultato positivo. Non sarà facile. Le assenze di Chiesa e Bonucci? Spero che tornino presto a giocare con la Juve. Se non stanno bene per la partita di domani è un vantaggio per noi, però sono sicuro che torneranno presto ad aiutarci nella Juve. E come Polonia abbiamo un altro vantaggio: Lewandowski, l'attaccante più forte del mondo".