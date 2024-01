"A me piace la nostra rosa, la qualità dei giocatori singoli ce l'abbiamo, lo spirito anche, questa cosa è già un nostro scudetto perché mancava negli ultimi anni. Già l'anno scorso si vedevano i primi segnali ma quest'anno si vede proprio la fame. In tanti non hanno ancora vinto niente e sentono la responsabilità di dover vincere qui. Negli ultimi 2-3 anni mi mancava la fame di vincere." Così, il portiere della Juve, Szczesny, dopo la partita contro la Roma, ha spiegato la vera differenza rispetto al passato, facendo capire in maniera abbastanza netta come nelle ultime stagioni fosse mancata la fame. Un messaggio che può essere rivolto anche agli ex compagni che ora non sono più alla Juve?