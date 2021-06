Non è una novità ed è ampiamente risaputo: Tek Szczesny è un fumatore. Ciò non ha influito su prestazioni e rinnovi, con il polacco che si è sempre dimostrato all'altezza e fisicamente prestante.



Eppure ciò non è bastato ad AS per non costruire un articolo molto duro nei confronti dell'estremo difensore bianconero: "L'attuale portiere della Juventus, 31 anni, è stato anche sorpreso a fumare almeno due volte durante il suo tempo all'Arsenal, dove ha trascorso sei stagioni con un periodo di prestito a Brentford. Il manager francese Arsene Wenger, infatti, lo ha multato di circa 25.000 euro per aver acceso una sigaretta nelle docce dello spogliatoio subito dopo aver perso contro il Southampton a Capodanno 2015", l'aneddoto raccontato dal quotidiano. Che non si è limitato ai ricordi: "Questo, tra l'altro, gli è costato la carriera ai Gunners, che prima lo hanno prestato alla Roma per due anni e poi lo hanno trasferito alla Juventus nel 2017 per 12 milioni di euro. A Torino ha alternato grandi stagioni, come quella del debutto, ad anni più inconsistenti. Sembra chiaro che durante questi anni non ha abbandonato un'abitudine che ha segnato la sua carriera di portiere".