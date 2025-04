Szczesny, Capello duro con la Juventus: 'Non ha saputo riconoscerne il valore'

Calciomercato

Aveva suscitato qualche perplessità la scorsa estatequando, dopo l'addio allae l'annuncio ufficiale del ritiro dal calcio giocato, aveva deciso di rimettersi subito in gioco accettando la corte nientedimeno che del. Eppure, gara dopo gara, il portiere polacco sta convincendo tutti, tanto da non far sentire la mancanza in blaugrana di Marc-André Ter Stegen, fermo ai box per un grave infortunio.L'estremo difensore tedesco è ormai vicino al rientro e pronto a riprendersi il posto da titolare, ma nel frattempo l'ex Juventus continua a farsi valere. Lo ha fatto anche ieri nella trasferta complicata contro il Borussia Dortmund, dove i blaugrana hanno incassato tre goal e subìto la prima sconfitta da quando tra i pali, c'è lui, che comunque con le sue parate è stato decisivo per limitare il passivo e tenere viva la corsa verso la semifinale, poi conquistata.

Il commento di Capello su Szczesny

Ed ecco quindi che ai microfoni di Sky Sport– uno che la Juve la conosce bene – ha criticato duramente la scelta della società bianconera di lasciarlo andare, preferendo puntare su un portiere più giovane e con un ingaggio più contenuto come(che tra l'altro qualcuno oggi mette già in discussione... ). Una decisione che ha portato alla rescissione del contratto con il polacco, che sembrava ormai pronto a dire addio al calcio. Poi il ripensamento. "Chi lo aveva in casa non ha saputo riconoscerne il vero valore. Lo avevano già etichettato come un ex, preferendogli un giovane", ha commentato l'ex allenatore.