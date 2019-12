Dal basket al bas-Tek. Giocando con il soprannome di Szczesny, vien fuori una piccola magia. Nulla, confrontato con quanto fatto dal portiere polacco in alenamento. Col mancino - lui che è un destro - Wojciech si è divertito a centrare il canestro messo ai lati del centro d'allenamento della Continassa. Un tentativo e... ciuff, tiro da tre punti che tocca il ferro interno e cade dentro la rete. Esultanza pazzesca e applausi per tutti. Dopo il salto in alto di Ronaldo stile NBA, anche Tek mette la sua firma cestistica.