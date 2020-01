di Lorenzo Bettoni

Wojciech Szczesny ha firmato il rinnovo di contratto con la Juventus. Già nelle scorse settimane vi avevamo parlato dell’accordo vicinissimo tra il portiere polacco e il club bianconero e in questi giorni è arrivata la firma sul nuovo di contratto che sarebbe scaduto nel 2021. La nuova data di scadenza è il 2024 e lo stipendio dell’ex portiere dell’Arsenal toccherà 7 milioni più bonus. Cifre importanti per un giocatore su cui la Juve crede ciecamente e che nella sua prima stagione da “titolare” non ha fatto rimpiangere Gigi Buffon. Non era un compito semplice ma il polacco ha saputo gestire alla grande le pressioni, forte anche di una stagione passata alle spalle di Gigi come secondo.



MANCA L’ANNUNCIO – Manca solo l’annuncio, quindi, ma accordo e firma di Szczesny ci sono già. Un segnale importante da parte della Juventus, specialmente in queste settimane in cui non si placano le voci su altri profili che i bianconeri starebbero seguendo. Oltre all’evergreen Gigio Donnarumma, che in estate potrebbe lasciare il Milan, dalla Spagna sono rimbalzate voci anche sul portiere del Barcellona ter Stegen. Profili che non dispiacciono alla Juve ma la Signora ha piena fiducia in quello che è già il padrone della propria porta, ora blindato con un nuovo contratto. Una volta messo in ghiaccio il rinnovo del polacco, Fabio Paratici si siederà anche al tavolo con Mino Raiola per discutere il rinnovo di Blaise Matuidi, che scade al termine della stagione. Gli altri due contratti in scadenza tra sei mesi sono quelli di Giorgio Chiellini e Gigi Buffon, due senatori che potrebbero continuare ancora per una stagione.