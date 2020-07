2









Un'altra vittoria, la terza in fila per la Juve. Nonostante il gol preso nel finale i bianconeri mantengono saldamente il controllo della partita e il vantaggio di sicurezza diventa una vittoria su cui costruire la squadra per lo scudetto. Il Genoa è tutto nel gol di Pinamonti, per il resto è dominio Juve, territoriale e nel gioco. I più ispirati Dybala e Ronaldo, con Bentancur a recuperare tutto ciò che può. E solo un super Perin permette alla Juve di non prendere il largo e fa finire 0-0 il primo tempo, ma il muro non regge oltre. I primi 20' della ripresa sbloccano, indirizzano e chiudono la partita. Alla fine è 3-1, con tre gemme come gol. Chi sale e chi scende?



