Decide Szczesny, ancor prima di Massimiliano Allegri. Sul fronte Donnarumma si registrano poche novità, ma tutto può essere ribaltato in un istante: Tek è legato ai bianconeri fino al 2024 e ha un ingaggio alto, che sfiora i 7 milioni di euro. Dunque, perché dovrebbe andar via? La Juve non ha intenzione di costringerlo, né vuole farlo Max Allegri. Eppure, Donnarumma resta lì a un passo. Forse meno.



LA SITUAZIONE - Nulla si muoverà finché la Juve non cederà Szczesny: questo è chiaro a tutti. Ma quali possono essere le potenziali destinazioni per il polacco? Ne scrive l'edizione odierna di Tuttosport: Barcellona o Paris Saint Germain sono opzioni credibili, così come l'Arsenal, dove Tek tornerebbe molto volentieri. Attenzione anche alla Roma, che può tornare alla carica dopo aver avuto il giocatore per due stagioni. Mourinho ha chiamato Donnarumma per sondare il terreno, ma anche il polacco sembra una pista percorribile.