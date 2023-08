Wojciechha parlato dopo la vittoria per 3-1 contro il Real Madrid. Il portiere bianconero ha dichiarato: «È comunque una bella sensazione vincere queste partite, anche se era un'amichevole. La soddisfazione di battere il Real, che è una delle squadre più forti del mondo, c'è. Sono anche contento perché mio figlio avrà la maglia di Vinicius Jr.! Le mie parate? Quando giochi contro il Real Madrid metti in conto di dover parare, ma non penso di aver compiuto parate particolarmente difficili. Nei primi 25-30 minuti eravamo molto offensivi, abbiamo fatto gol pressando alto, poi con la stanchezza il Real ha preso un po' di controllo, ma può capitare. Abbiamo fatto un secondo tempo di buona attenzione difensiva, sfruttando l'occasione nel finale. Molto bene. Weah? Ha un motore importante, corre tanto e ha tantissima energia. Sono contento per lui».