Szczesny, altro che ritiro: ha già vinto due trofei in sei mesi al Barcellona

Calciomercato

Come tutto può cambiare nel giro di pochissimi mesi. Wojciech Szczesny ne è la prova vivente. Soltanto pochi mesi fa, dopo il suo addio alla Juventus, il portiere polacco annunciava il ritiro dal calcio giocato. La stagione 2023/24 sembrava infatti l'ultima della sua carriera: la Juve, infatti, aveva scelto Michele Di Gregorio come portiere con il quale aprire un nuovo ciclo e, di conseguenza, spazio per l'estremo difensore polacco non ce n'era più. A seguire, arrivarono dunque l'annuncio dell'addio al calcio - nonostante alcuni spifferi di mercato relativi al Monza e all'Al-Nassr - con tanto di saluto da parte del pubblico dell'Allianz Stadium. Poi, però, ecco servito il colpo di scena.

Szczesny al Barcellona: 2 trofei in 6 mesi

Il 2 ottobre scorso, nel giorno in cui la Juve coglieva una pesante quanto illusoria vittoria per 3-2 sul campo del Lipsia, Szczesny metteva nero su bianco il contratto che lo legherà al Barcellona sino al termine della stagione. Tutto vero. Il classe 1990, dopo aver appeso i guantoni al chiede, decide di rimettersi in corsa e lo fa sposando una delle big del calcio europeo, alle prese con il grave infortunio occorso a Ter Stegen. E il resto è storia.A stretto giro di posta, Szczesny - dal momento del suo arrivo al Barcellona - ha subito convinto Flick prendendosi il posto da titolare a difesa della porta blaugrana. Dal suo arrivo, inoltre, l'ex portiere di Roma e Arsenal è già riuscito a sollevare al cielo due trofei in appena sei mesi: a inizio 2025 è infatti arrivato il trionfo in Supercoppa italiana battendo 5-2 il Real Madrid. Nella serata di sabato 26 aprile, invece, è arrivata anche la Coppa del Re, vinta ancora una volta a discapito dei Blancos, sconfitti per 3-2 ai tempi supplementari. E non finisce qui perché il Barcellona è ancora in corsa per vincere sia la Liga che la Champions League. Il tutto per la felicità di Szczesny, passato nel giro di pochi mesi da disoccupato alla concreta possibilità di vincere tutto con la sua nuova squadra.