"A lot of people would like to see us dead but we’re very much alive! Milan 1-3 Juventus! Fino alla fine!", scrive Wojciech Szczesny dopo la super vittoria a San Siro. Tradotto:Un messaggio che ha bisogno di poche spiegazioni, forse nessuna, ma che identifica bene il pensiero dello spogliatoio bianconero: c'è voglia di rivalsa, voglia di tornare là in alto, di vincere. Sempre e comunque, fino alla fine.