Il rinnovo di ​Szczesny è solo l'ultimo della lista dei grandi stipendi in casa Juve. Il portiere polacco è arrivato a 7 milioni con l'ultimo ritocco nel contratto raggiungendo così gli altri big della squadra come Leonardo Bonucci, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Ecco perchè stanno iniziando a partire i contatti per il rinnovo di Paulo Dybala, anche lui fermo a 7 milioni di stipendio. La Joya, che sembrava sul punto di partire in estate, ora è una certezza per Maurizio Sarri. Le parole di Paratici prima del match contro il Verona hanno spiegato bene la situazione del suo rinnovo: "​Dybala? E’ un giocatore fondamentale e il numero 10 della Juventus. Conosciamo il suo valore che ha e sappiamo cosa rappresenta per noi, nei prossimi mesi parleremo con lui riguardo al rinnovo, abbiamo già parlato prima di gennaio aggiornandoci ai prossimi mesi".



STIPENDI TOP - Nonostante il rinnovo importante per ​Szczesny, il suo non è sul podio degli stipendi in casa Juve. In testa, infatti, c'è quello di Cristiano Ronaldo che si aggira sui 30 milioni, al secondo posto risulta invece De Ligt che tra bonus vari arriva a guadagnare 12 milioni e infine Higuain fermo a 7,5. Ecco perchè sono iniziati i contatti e perchè il prossimo rinnovo sarà quello della Joya.