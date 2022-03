La Juve vince e soprattutto, convince in quel di Marassi. La vittoria di ieri contro la Samp infatti, non ha portato solo i 3 punti ma anche una grande dose di fiducia per come è stata interpretata e disputata la gara dagli uomini di Allegri. Hanno saputo gestire e condurre il risultato lasciando i blucerchiato fuori dal match fino a 10 dalla fine, quando grazie alla rete del momentaneo 1-2 sono rientrati in partita. Al dire il vero avrebbero potuto farlo anche qualche minuto prima, se non fosse stato per un eroico Szczesny, ancora vittorioso nel confronto dal dischetto. Il polacco ha infatti neutralizzato un calcio di rigore ad Antonio Candreva, parando quello che è diventato il suo 24esimo rigore parato in carriera su 80 calciati.