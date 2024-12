Dopo l'addio allae l'annuncio del ritiro dal calcio giocato,ha fatto un passo indietro accettando la corte del, con cui però non ha ancora esordito. La sua situazione, però, non sembra preoccuparlo, almeno stando alle dichiarazioni rilasciate a Eleven Sports: "Non nascondo il fatto che, se fossi l'allenatore di questo club, giocherei lo stesso numero di partite che ho giocato finora (zero, ndr). È difficile per me essere frustrato da questa situazione perché sono completamente d'accordo. Quando le cose non andavano bene e i media hanno cercato di pressare Flick per farmi giocare, sono stato il primo a dire chemerita tutto il riconoscimento e che bisogna fidarsi di lui. Adesso ho una prospettiva diversa. Ero già dall'altra parte, mi ero ritirato, e ho più lucidità per valutare la situazione in modo obiettivo e non essere così egoista. Per questo non mi cruccio".L'ex Juventus, comunque, si sente pronto per tornare in campo: "Non so quando debutterò. Ho detto fin dall'inizio che prima dovevo recuperare la forma fisica, ed era la cosa più importante. Ora mi sento completamente pronto per giocare, sia fisicamente che mentalmente. Gli errori della squadra? Anch'io ero giovane e so quanto sia difficile passare dal giocare in grandi stadi europei in Champions League a farlo contro avversari più piccoli in Liga".