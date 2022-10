Nella conferenza stampa odierna, il portiere della Juve Szczesny ha parlato anche della situazione che sta vivendo la squadra e di come Max Allegri stia lavorando anche sulla testa dei giocatori.'Credo che ognuno deve fare le proprie scelte, se ha bisogno di aiuto dall'esterno o no. Per ora allenamento del gruppo non c'è, il mister fa lo psicologo e ci carica tanto. Nel futuro sarà una cosa molto importante'.