Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato in un'intervista a Przeglad Sportowy dal ritiro della Nazionale polacca:



IRONIA - "Probabilmente sono io il miglior portiere del mondo e della storia del calcio. Quando giocavo nella Roma, la mia riserva era Alisson, che oggi è il miglior portiere del mondo. Ora, alla Juve, il mio sostituto è uno dei più grandi giocatori della storia, Gianluigi Buffon. Questo vuol dire che probabilmente sono il migliore al mondo e nella storia".



CON BUFFON - "Seriamente, un anno in più di lavoro con Gigi è un'esperienza preziosa e sono contento che sia tornato. È stata una buona operazione per la Juventus e per me. Avere la possibilità di allenarsi con lui, poterci parlare e condividere sensazioni, non ha prezzo. Dovrei essere molto stupido per non approfittarne".



JUVE - "Alla Juve sono felice: quando sono arrivato due anni fa, sapevo che sarei stato la riserva per un anno. Abbiamo un rapporto eccezionale".



​CHAMPIONS - "​Non sono ossessionato dalla Champions, è un nostro obiettivo. Ogni anno ci sono 7-8 candidate: tre dall'Inghilterra, due dalla Spagna, uno dalla Germania e uno dalla Francia. La Juve non è la favorita, per diversi anni non è stato possibile vincerla e non è stato considerato un dramma".