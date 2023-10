é stato protagonista di una sessione di domande e risposte con un gruppo di giovanissimi tifosi juventini. Di seguito le sue dichiarazioni, dal canale Youtube della– Non posso immaginare di poter giocare per una squadra che non lotta per obiettivi importanti. Qui alla Juve ogni anno si parte per vincere dei trofei e questo mi stimola a rimanere sempre concentrato. Ogni tanto non riesco, sbagliamo tutti ma ci provo sempre.– Una volta ho giocato con Arteta, lui riusciva a colpire di testa con i capelli così e non si muoveva niente. Gli ho chiesto: cosa metti? Niente, ma sembravano un sasso. Alla Roma ho fatto crescere i capelli, c’era Spalletti e mi chiede: perché ogni volta sistemi i capelli? Gli ho detto, mister mi cadono davanti non vedo niente e mi ha detto: tagliati i capelli. Ora sono sempre belli ordinati.– Uova. Alla vostra età mangiavo sempre un panino con Nutella, mi piace ancora.– Non avere paura, una cosa che da giovane hai paura dei tiri forti. Farà male tante volte, ma per poco tempo. All’inizio avevo paura del pallone, il mio preparatore diceva: meglio il naso rosso che un gol preso. Bisogna trovare la gioia nelle cose che facciamo.– Ancora oggi vorrei fare l’attaccante, ho iniziato così. Ero alto ma ero scarso. Un giorno l’allenatore mi ha detto: prova in porta, mio padre era un ex portiere. E mi fa piacere dire che sono diventato molto più forte di lui. Quando ti senti forte ti dà l’autostima e ho accettato di fare questo lavoro qua. Ma ora mi piace, sono innamorato del ruolo che faccio.– Zero. Tutti i miei compagni ne hanno, io non ho niente. Prima della partita devo fare meditazione, sistemo i capelli e vado in campo.– Una data in testa ce l’ho. Vorrei essere più disponibile per mio figlio e la mia famiglia. Ma non ho ancora deciso, quando capirò di non essere più utile per la squadra sarà il giorno che appenderò i guanti al chiodo. La data sicura non la so.- Ogni tanto lo devi fare, fino a centrocampo no però. Ogni tanto devo dare qualche informazione ai compagni per parlare quando non c'è pericolo.- Io sognavo solo di fare gol. Da portiere mi è capitaot un paio di volte di andare in area di rigore avversaria ma non sono mai stato vicino a fare gol. Non saprei come esultare, ma se devi fare così vuol dire che sei in svantaggio e non mi piace. Però tra di noi ti dico che sarebbe bello.- Non mi piace paragonarli sono tutti diversi. Mi faceva un po' paura Messi perché...é Messi. Un altro é Rooney e Cristiano Ronaldo. Ma ora lo guardo più come un ex compagno che come un avversario.