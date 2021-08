Estratto del pensiero di Giancarlo Padovan su Calciomercato.com:Se fossi Allegri, lo avrei difeso in pubblico, come il tecnico ha fatto, ma criticato in privato soprattutto per la dinamica del secondo gol. Chiaro l’eccesso di presunzione mentre due calciatori avversari lo stavano pressando da vicino.Non è che le amnesie dell’ex Roma stanno diventando troppe e che sarebbe opportuno almeno un turno di riposo per indurlo ad essere meno superficiale di quanto non sia in certe partite?(storicamente la prima di un portiere nella fase finale), durante Polonia-Slovacchia 1-2, un episodio che ha condizionato il rendimento suo e della Polonia, eliminata nella fase a gironi.Certo, le voci sul possibile arrivo di Donnarumma, di qualche mese fa, probabilmente hanno tolto serenità a Szczesny, ma a 31 anni il portiere della Juventus potrebbe benissimo essere arrivato al punto di usura, per lo meno mentale, che molti portieri attraversano.Riguardi psicologici non ce ne dovrebbero essere. E se fare il portiere significa svolgere un ruolo diverso da tutti gli altri, anche i compagni trovano maggiore sicurezza se fra i pali c’è un elemento affidabile. In caso contrario, l’incertezza contagia tutti e i risultati ne risentono."