Le sue condizioni, fortunatamente, non destano particolare preoccupazione, ma domani il suo problema fisico sarà approfondito al JMedical con le analisi necessarie. Con tutta probabilità l'costringerà Wojcecha dare forfait per l'amichevole "casalinga" di giovedì a Villarperosa, nella quale lascerà spazio al suo vice Mattia. Nel frattempo, esattamente come tutti i suoi compagni rientrati insieme a lui dalla tournée americana, tra ieri e oggi il portiere bianconero si è concesso un po' dicon lae ildi 4 anni, che peraltro ha fatto il giro dei social tramite un video in cui lo si può sentir cantare l'mentre in sella alla sua piccola bicicletta percorre una stradina immersa nel bosco. Un quadretto carico di tenerezza, che sicuramente avrà riempito di orgoglio sia papà Wojcech che mamma Marina, che un paio di mesi fa hanno festeggiato i loro primi sei anni di matrimonio. Spesso in tribuna all', lady Szczesny appare sempre in splendida forma, come è possibile notare dalle tante foto pubblicate sul suo profilo Instagram, dove non manca mai di condividere con i suoi 760.000 follower anche alcuni momenti di vita familiare.