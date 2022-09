Nella serata di ieri, a caldo, qualcuno ha subito pensato che fosse necessario intervenire sul mercato, prima che fosse troppo tardi. Il brutto infortunio di Wojciech, infatti, ha preoccupato non poco l'ambiente, almeno in parte rasserenato nella mattinata di oggi quando il club bianconero ha reso noto che il portiere non ha rimediato nè fratture nè lesioni. Come scrive Gazzetta.it, quindi, la Vecchia Signora non cercherà un sostituto del polacco, anche perchè può contare sul sempre affidabile Mattiae su Carlo, oltre che sui ragazzi delle giovanili a partire da Giovannidella Next Gen.