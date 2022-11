Le parole dialla Rai:- “Sono stato fortunato due volte, contro Arabia e stasera. Bello, momenti belli della carriera di un calciatore, il Mondiale è il massimo, momenti come questi sono bellissimi. Fortuna? Anche un po’ di lavoro, ma per parare a Messi ci vuole anche fortuna. Contro la Francia? Per provare a vincere dobbiamo fare di più, strano approcciare una partita dove sai che basta pareggiare.- “Mi dispiace tantissimo, il presidente Agnelli è un grandissimo uomo. La vita calcistica però va avanti, noi calciatori daremo tutto per la maglia, nonostante il caos”