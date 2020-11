A JTV, Tek Szczesny ha presentato Lazio-Juve: "Una gara importante, contro una squadra compatta, pericolosa in ripartenza. Occhio agli errori in uscita, possono farci male. Siamo migliorati in fase offensiva, abbiamo fatto 8 gol in due partite, poi in trasferta, non è semplice e ora dobbiamo vedere di non prenderli. Non dobbiamo commettere errori in uscita, loro sono forti in ripartenza".