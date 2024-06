Olanda-Polonia, le parole di Szczesny a fine partita

Dopo la sconfitta contro l'Olanda, Wojciech Szczęsny si è presentato davanti alle telecamere di TVP Sport e ha commentato il match disputato dalla Polonia: "Penso che abbiamo giocato con una squadra un po' migliore di noi. I dettagli e un po' di qualità hanno fatto la differenza alla fine della partita.""Non siamo soddisfatti del risultato, ma sono soddisfatto della prestazione di tanti di questi ragazzi e della squadra. È bello vedere i ragazzi polacchi affrontare una squadra così forte e voler giocare il loro calcio. Non ci siamo abituati ultimamente. Oggi, guardando la nostra prestazione, possiamo essere orgogliosi di noi".Szczesny poi ha parlato anche del tecnico, Michał Probierz: "Abbiamo un allenatore abbastanza pazzo che crede che possiamo giocare a calcio , quindi dobbiamo giocare a calcio e tutti gli hanno creduto. E questo è bello, perché non abbiamo mai affrontato in questo modo le partite dei grandi eventi con una squadra più forte. Avevamo la sensazione, almeno io, che avremmo potuto contrastare una squadra più forte. Oggi si scopre che abbiamo qualità e molto carattere, e molti ragazzi hanno il potenziale per giocare alla grande"."Fa male, certo, ma è difficile sfuggire al fatto che abbiamo giocato diversamente rispetto agli ultimi anni e questo ci dà motivo di ottimismo. La sconfitta però fa male lo stesso"