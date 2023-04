Le parole di Wojciechai microfoni di Sky dopo– "A me sembrava abbastanza facile. Negli ultimi 10 minuti abbiamo sbagliato, avevamo un atteggiamento poco responsabile, abbiamo rischiato di perdere i tre punti. Alla fine li abbiamo portati a casa e siamo felici".– "Quella che guardo io è un’altra, siamo 9 punti davanti all’Inter e a 7 sulla Lazio. Senza i 15 punti siamo ancora un po’ dietro, ma siamo sulla strada giusta per la zona Champions".– "Non avevo ancora sentito parlare di queste cose, io penso solo al campo. Non mi vedo in un altro posto, sono felice qua. Essere alla Juventus mi stimola e non credo giocherò in un altro club importante".– "Sono uno che non si arrabbia tanto in campo. Fa parte del mio carattere, devo trovare l’equilibrio giusto per giocare bene. Quando sono troppo carico sto per combinare qualcosa. Non so se piaccio o no ai miei compagni, ma sono fatto così".- "Bravo è una parola esagerata, ma ci provo".