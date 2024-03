Juventus, le parole di Szczesny

Szczesny dopo Lazio-Juventus ha parlato anche ai microfoni di Sky: "Oggi non abbiamo fatto poi così male, ma il momento che stiamo vivendo è al limite dell’imbarazzante. Sfumato l’obiettivo scudetto la squadra ha perso un po’ di energie, ma questa non può essere la scusa per il momento che stiamo passando.""Abbiamo vinto una partita in due mesi, non è una cosa da Juventus. Due mesi fa la corsa Champions sembrava una cosa facile ma adesso siamo lì, quindi bisogna cominciare a vincere le partite. Se non facciamo qualcosa per portare a casa dei punti sarà dura".