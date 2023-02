Le parole dia Sky:LA PARTITA - "Loro hanno messo due punte davanti e Castrovilli che ha gran qualità. In certi momenti devi avere anche l'umiltà di difendere, l'abbiamo fatto in modo un po' caotico e con spirito e cattiveria. Gli ultimi dieci minuti non sono stati belli ma abbiamo fatto tre punti".GOL DI CASTROVILLI - "Pensavo che fosse fallo su Locatelli, poi l'arbitro ha detto che era fuorigioco. Sicuramente una bella sensazione dopo il gol annullato, avere un episodio così al novantesimo non mi era mai capitato".PENALIZZAZIONE - "Pensare al campo è l'unica cosa che possiamo fare. Io ogni giorno guardo la classifica pensando che la Juventus ha 15 punti in più. Pensare che stasera saremmo a 44 è uno stimolo, ad aprile poi vedremo come andranno le cose".EUROPA LEAGUE - "Una situazione nuova ma anche l'opportunità per portarsi a casa un trofeo europeo. Abbiamo tanto entusiasmo".