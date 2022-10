Le parole dia Sportmediaset:"Bisogna portare a casa sei punti per arrivare allo scontro diretto col Benfica e cercare di passare il turno. Settembre è stato un mese complicato, ci siamo messi in una situazione difficile in Champions. L’infortunio? Per un mese mi sono sentito un po’ inutile, ora che sono in campo cerco di dare anche il mio contributo. Il Maccabi è una squadra che cambia in Champions, giocano a uomo e sono molto fisici. Ci aspetta una battaglia e bisogna essere pronti".