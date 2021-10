a JTV, commenta Zenit-Juve."Partita fondamentale, 3 punti fondamentali per il passaggio del turno. Quasi per chiuderlo. Bisogna fare una grande partita"."Squadra forte con giocatori in mezzo molto creativi, tecnici. Squadra anche molto fisica, che sa difendere. Bisogna essere pronti per una battaglia anche fisica"."Lo spirito della squadra è cambiato nelle ultime settimane, giochiamo con più tranquillità e freddezza, nelle ultime 3 abbiamo vinto 1-0 senza subire dall'avversario. Cambiato lo spirito e i risultati".