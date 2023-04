Il portiere della Juventus Szczesny ha parlato a JuventusTv dopo la gara di ieri contro l'Hellas Verona. Le sue parole:VITTORIA- "Vincere era fondamentale, le gare dopo la sosta sono pericolose. Oggi avevamo anche due squalificati, il clima della partita è sempre diverso in questi casi e bisogna trovare gli stimoli per giocare le bene. Non è stata una bellissima serata, abbiamo anche sofferto, ma sono le partita da vincere e da portare a casa"."L’approccio degli ultimi 10 minuti era da squadra poco responsabile, abbiamo rischiato e abbiamo sofferto. Non è stata una cosa bella da vedere, ma alla fine contano i tre punti e siamo contenti per quello, un po’ meno per la prestazione"."Si tratta di un segnale positivo ma c’è tanto da lavorar. Il mese di aprile è molto bello, ci sono grandi sfide da giocare e cercheremo di toglierci grandi soddisfazioni"."Una partita alla volta. Era importante vincere oggi per sistemare la classifica. Ora c’è la Coppa Italia, poi l’Europa League ma prepariamo una gara alla volta per vincerle tutte".