Szczesny, ai microfoni di JTV, ha parlato della sconfitta di Verona.



DIFFICILE SPIEGARE - "Difficile spiegarlo, abbiamo preso i 2 gol nel momento di controllo della partita. In difficoltà nel primo tempo, non abbiamo subito e creato occasioni. Dopo il vantaggio abbiamo regalato due gol. Fa male".



LEGGEREZZE - "Atteggiamento Verona? sappiamo bene che è una squadra molto aggressiva, lavora molto bene sulla pressione in avanti. Ci hanno messo in difficoltà. Riusciti a chiudere il primo tempo sullo 0-0. Leggerezza ci ha fatto pagare. Leggerezza? Una squadra del nostro valore non può permettersi di lasciare così tanti punti in trasferta. Va cambiata subito".