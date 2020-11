Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato anche ai microfoni di Juventus TV alla viglia della partita di Champions League contro il Ferencvaros: “Abbiamo vinto in Ungheria facendo una buona gara, domani dobbiamo ripeterci per conquistare i tre punti contro un avversario molto forte. Nel primo tempo contro il Cagliari, la Juve è stata molto aggressiva, ha giocato un bel calcio, poi abbiamo abbassato il baricentro nel secondo tempo, perciò dobbiamo crescere in questo e mantenere il ritmo per 90’.



SUGLI STADI VUOTI – “Non è la prima gara senza pubblico, ci siamo abituati. Il calcio di oggi è questo e nonostante questo, dobbiamo essere determinati per battere l’avversario. Non cambierà niente. Bisogna continuare a crescere come nelle ultime settimane, poi i risultati sono un’altra cosa, quindi dobbiamo soprattutto portare a casa i risultati”.