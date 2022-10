Dopo aver parlato in conferenza stampa, il portiere della Juve Szczesny è intervenuto anche ai microfoni di JTV.SUL MOMENTO - 'La vittoria contro il Bologna è stata fondamentale per rialzarsi dopo il brutto periodo passato. Sappiamo che è una partita fondamentale per il passaggio del turno. Quindi va affrontata con la massima attenzione'.SUL MACCABI - 'E' una squadra che gioca in maniera differente tra campionato e Champions. Giocano molto aggressivi, quasi a uomo a tutto campo e ci aspetteremo una battaglia anche fisica".CONDIZIONI FISICHE - 'Sto meglio ma ho sempre un po' di dolore alla caviglia. Ma sono disponibile dopo un mese di stop. Era fondamentale tornare in campo e mi sento bene'.COME AFFRONTARLA - 'Molto più aggressivi, molto più cattivi. Abbiamo vinto dei contrasti che nelle ultime partire che ho visto da fuori eravamo morbidi mancava un po' di cattiveria. Quando vinci i contrasti è un grande vantaggio. Sono andato molto bene i contropiedi. Quindi abbiamo fatto una buona partita'.SULLA QUALIFICAZIONE - 'Innanzitutto bisogna vincere le prossime due contro il Maccabi per arrivare allo scontro diretto contro il Benfica a sei punti. Poi ci giocheremo il passaggio del turno a Lisbona'.