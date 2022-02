Le parole di Szczesny a Juventus Tv:



LA PARTITA – "Una partita molto dura contro un ottimo Empoli. La cosa fondamentale erano i tre punti, ci siamo riusciti, anche soffrendo, e di questo siamo contenti".



COSA È CAMBIATO – "Adesso siamo più uniti, siamo più squadra. Oggi abbiamo anche fatto tre bellissimi gol. All’inizio del campionato questa partita l’avremmo persa 2-1. Siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi".



OBIETTIVI – "Sappiamo che abbiamo davanti obiettivi molto importanti. Ora davanti hanno frenato un po’, ci si prova. È vero che siamo ancora lontani ma dobbiamo giocare per vincere tutte le partite, poi vedremo dove saremo".



VLAHOVIC – "Segna così tanto anche in allenamento? No, a me no, a Pinsoglio ne fa un po’. È forte, ha gran senso della porta, la trova sempre. È un giocatore molto forte".



GUERRA IN UCRAINA – "Abbiamo scelto di non giocare contro la Russia. Sono molto contento di questa scelta, se la perdiamo 3-0 a tavolino lo faremo a testa alta. Mia moglie sta soffrendo, ma fortunatamente la maggior parte della mia famiglia è lontana dall’Ucraina. Ho altri familiari in Ucraina e farò di tutto per aiutarli in Polonia".