Wojciech Szczęsny e Matthijs de Ligt sono intervenuti ai microfoni del canale YouTube Foot Truck, raccontando le loro esperienze, sia da compagni di squadra sia da avversari. Ecco un curioso siparietto... di mercato. Infatti, i due, parlando del settore giovanile dell'Ajax hanno voluto lanciare un messaggio per Paratici, ma non solo.



AGENTE CR7 - Szczesny: “Anche il modo in cui fanno mercato, se non puoi permetterti un big per rimpiazzare un giovane, ti tieni il giovane”.

De Ligt: “Si allenano sempre con la palla, da quando hai 14 anni. Poco allenamenti fisico, tutto con la palla, passaggi corti. La tecnica è la prima cosa, poi si vede. E funziona”.

Szczesny: “Se c’è qualche giocatore buono diccelo, lo diciamo a Paratici…o Ronaldo”,