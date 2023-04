Szczesny, dopo lo spavento, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Perin? L'ho fatto entrare stava troppo bene in allenamento, ci voleva un salvataggio all’ultimo, non me la sentivo io...""Sto bene, ho fatto tutti i controlli. Vi ringrazio".UOMO PARTITA - Perin è’ l’uomo partita, altro che Gattone".