La risposta è arrivata. Peccato che sia arrivata solo dal singolo, e dall'unico che di gol proprio non ne fa. A salvarsi, nel quasi naufragio di Reggio Emilia col Sassuolo, è stato il guizzo di Szczesny. Il portiere polacco è stato certamente il migliore della squadra di Sarri, che si è fatta infilare ovunque e che soprattutto non è mai apparsa così vulnerabile.



IL DATO - Le difficoltà dei bianconeri si palesano in particolare se consideriamo un dato che riguarda proprio il portiere polacco: contro Berardi e compagni ha dovuto effettuare 7 parate. L'ultima volta che un estremo difensore della Juventus ne ha dovute fare così tante era il 2 marzo 2014. Si trattava di Gigi Buffon a San Siro contro il Milan. E quella volta, i bianconeri riuscirono addirittura a vincere. Ebbene, Tek ha fatto di tutto e pure ha preso 3 reti. Ma nessuno gli ha dato colpe, neanche mezza critica gli è piovuta dai piani alti o dai giornali: stavolta ha fatto tutto ciò che poteva. Sul punto sudato in Emilia, c'è soprattutto la sua firma: le incomprensioni delle scorse settimane sono solo un ricordo.