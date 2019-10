Cinquantesima vittoria. Un numero che per tanti è enorme, che per Szczesny è un traguardo vissuto con una normalità disarmante. Dati alla mano, il portiere polacco ha raggiunto un piccolo traguardo: quella contro il Leverkusen è stata la cinquantesima volta in cui ha difeso i bianconeri in un trionfo netto e non solo da tre punti. Sì, parliamo di tutte le competizioni. E parliamo di numeri molto, molto importanti. In totale? 68 partite, di queste - appunto - cinquanta vittorie. I pareggi sono 11 e le sconfitte appena 7. Incredibile.