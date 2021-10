Nel prepartita del derby Torino-Juventus su JTV ha parlato il portiere bianconero Wojciech Szczesny, in netta ripresa dopo le difficoltà iniziali: "Arriviamo molto concentrati, ci aspetta una partita molto difficile contro una squadra tosta. Dovremo essere al massimo per portare a casa i 3 punti, ed essere pronti per le botte. Le squadre di Juric sono sempre molto aggressive e sarà un derby vero:e anche qualcosa di più sicuramente, ma in questa situazione di classifica la cosa davvero fondamentale è la vittoria".