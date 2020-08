Fino a metà ottobre era l'allenatore del Lione, poi qualche risultato negativo di troppo ha convinto la dirigenza a esonerare Sylvinho per prendere Rudi Garcia. A un giorno dalla sfida contro la Juventus, l'ex terzino brasiliano analizza la gara di Champions ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Più della differenza tra una squadra che ha ripreso e vinto il campionato, e una che è rimasta ferma fino a venerdì scorso, mi concentrerei sull’1-0 del Lione all’andata, sul quale i francesi devono puntare non tanto dal punto di vista psicologico, ma per ridurre le disparità in campo. La Juve ha giocatori fortissimi, Ronaldo rimane tra i top al mondo insieme a Messi, Neymar e Mbappé; Dybala sta crescendo molto, tocca il pallone in modo straordinario e fa la differenza proprio come Cristiano. Peccato per l'assenza di Douglas Costa, ma ci sono alternative come Gonzalo Higuain. Difesa e centrocampo sono tra i più solidi in Europa. La Juve è una seria candidata alla vittoria della Champions.



SARRI - Su Maurizio Sarri Sylvinho ha detto: "Un allenatore non si valuta su una singola stagione, ma sul suo percorso. Sarri è un grande maestro di tattica. Ha fatto cose straordinarie già all’Empoli, grande il Napoli, vinto con il Chelsea. E anche con la Juventus, che poteva essere appagata dopo otto scudetti di fila. E’ quello che conta. A parte il vantaggio dell’1-0 dell’andata, dopo cinque mesi si gioca praticamente come fosse una partita secca. Il Lione ha già dimostrato di poter gestire avversari di rango. E ha ritrovato un giocatore importante come Depay, abituato a questo genere di sfide in cui si esalta. E’ un attaccante di personalità e di grande tecnica. E poi c’è Aouar, centrocampista con idee e personalità. Mi piace il giovane Caqueret, giocatore tecnico che fa molti chilometri ad alta intensità. E attenzione a Dembélé che è cresciuto molto in questa stagione. Garcia? E' un ottimo allenatore, ha individuato il miglior assetto per giocarsela a Torino. Con il 3-5-2 hanno vinto all’andata, ma a ottobre avevamo vinto anche una trasferta difficile a Lipsia (0-2). Ci sono i giocatori giusti per sfruttare anche questo modulo".