Il tema Superlega tiene banco ovunque e comunque. Ne ha parlato anche l'account Swiss Ramble, che sottolinea il motivo alla base della nascita della lega privata. "Ecco un indizio sul motivo per cui 12 club si sono iscritti a una Super League europea: hanno perso complessivamente 1,2 miliardi di sterline nel 2019/20 prima delle vendite dei giocatori. E questo è stato per una stagione in cui solo gli ultimi 3 mesi sono stati influenzati da COVID".



Dalla grafica emerge come la Juve sia la seconda squadra per perdite economiche dopo il Milan (177 milioni di sterline contro le 168 bianconere).