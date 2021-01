La Sampdoria si prepara alla sfida con la Juventus dopo due vittorie contro Udinese e Parma. Per la prima partita del girone di ritorno uno degli allenatore più anziani del campionato, Claudio Ranieri, va controcorrente rispetto alle tradizioni del calcio italiano: il tecnico infatti ha deciso di fare il ritiro pre partita, e dopo la rifinitura di oggi i giocatori non si ritroveranno in hotel ma potranno tornare ognuno a casa propria per poi vedersi il giorno dopo, quando alle 18 si scenderà in campo.