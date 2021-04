Dopo aver messo le mani su Rovella bloccandolo nel gennaio scorso con un investimento di 18 milioi di euro più 2 di bonus e i cartellini di Petrelli e Portanova, la Juventus è pronta a prenderlo con una stagione d'anticipo: i bianconeri l'hanno lasciato in prestito in rossoblù e secondo accordi presi tra club dovrebbe rimanerci fino a giugno 2022, ma La Gazzetta dello Sport riporta che Rovella potrebbe rientrare in bianconero già alla fine di questo campionato.