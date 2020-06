Fabio Caressa ha commentato così dagli studi di Sky la posizione di Cristiano Ronaldo attaccante centrale contro il Napoli: "Juve ha dimostrato di dipendere dai gol di Ronaldo, diversi allenatori hanno provato a spostarlo in quella posizione. Ci ha provato Ferguson e altri al Real Madrid. Ma lui non ha mai gradito quel ruolo. E' vero però che le cose cambiano, e un uomo intelligente come Cristiano Ronaldo si rende conto che per costruirsi un finale di carriera vincente cambiare posizione, fare un po' meno metri e sfruttare le sue capacità sotto porta possono essere ipotesi plausibili. Credo che non ci sarà una posizione fissa determinata, ma che quando Dybala verrà a prendere palla per forza CR7 dovrà a occupare quello spazio al centro".