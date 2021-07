In Inghilterra raccontano di un allontanamento trae il Manchester United. La Juventus non perde d'occhio la situazione del centrocampista francese che i dirigenti vorrebbero riportare in bianconero: secondo il Daily Mirror Pogba avrebbe rifiutato una proposta di rinnovo da parte dei Red Devils di più di 4 milioni all'anno, ma il giocatore ha deciso di non accettarla. Così il Manchester ha fissato il prezzo, che si aggira intorno ai 60 milioni di euro.