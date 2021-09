Dopo tutte le voci di mercato su Miralem Pjanic, arrivato in rotta col Barcellona e destinato a partire, possibilmente sponda Juventus, ora il futuro del centrocampista bosniaco sembra incredibilmente legato nuovamente alla squadra blaugrana. Fallito infatti il trasferimento alla Juve, dopo le speculazioni che lo hanno visto come possibile partente alla volta di Russia o Turchia, ci ha pensato lui stesso ad affermare a chiare lettere, dopo la partita in nazionale contro la Francia: