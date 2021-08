I giorni passano, ma la situazione diancora non si sblocca. Il bosniaco vorrebbe lasciare il Barcellona dove non si è ambientato, il desiderio è quello di tornare in Italia e possibilmente alla Juve, che però prima di riabbracciarlo dovrà chiudere una cessione a centrocampo (McKennie l'indiziato numero uno dopo le difficoltà a piazzare Ramsey). A pochi giorni dalla fine del mercato, però, non è escluso che il giocatore possa rimanere in Spagna.