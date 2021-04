Buone notizie per gli juventini sudamericani, o almeno per coloro i quali parteciperanno alla prossima Copa America. La CONMEBOL ha ricevuto nelle scorse ore 50mila dosi di vaccino anti Covid da parte dell'aziende cinese Sinovac Biotech. Il numero uno della Federazione, Dominguez, ha commentato così: "Storico! Ci sono già in Sudamerica le dosi per il calcio sudamericano. La Conmebol sarà la prima organizzazione civile del mondo a intraprendere una vaccinazione che darà beneficio a migliaia di famiglie nei 10 paesi partecipanti". La Copa è in programma in Argentina e Colombia dall'11 giugno al 10 lugno 2021.