Jorge Antun è a Londra. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'agente di Paulo Dybala è impegnato in queste ore nella capitale inglese per esaminare bozze di offerte per il suo assistito provenienti da club di Premier League, con base proprio in città. Sull'attaccante argentino, che a breve lascerà la Juve dopo sette anni, si registra soprattutto un forte interesse da parte dell'Arsenal, ma sempre oltremanica sta pensando a lui anche il Manchester United.



La mossa odierna del procuratore potrebbe rappresentare una svolta per il futuro della Joya, "pezzo grosso" del mercato estivo essendo anche un parametro zero. Proprio questa mattina Il Corriere dello Sport aveva parlato anche della concreta possibilità di un'altra pista per il classe 1993, con l'ipotesi Roma in forte ascesa tanto che Antun aveva già programmato un incontro con Tiago Pinto, poi saltato "a causa del cambiamento di umore dei Friedkin determinato dalla partita di Firenze, ovvero da una sconfitta che ha rimesso in discussione la partecipazione alle coppe europee". Nei panni di "terzo incomodo" tra le inglesi e la Roma, restano sempre i nerazzurri. Numerosi i contatti tra le parti, quello decisivo risalente al pre Bologna-Inter, con la promessa di un matrimonio... futuro, rimandato alla prima occasione possibile. Se però, nel frattempo, dovesse spuntare un'ulteriore pretendente con le carte giuste beh, allora tutto potrebbe cambiare.